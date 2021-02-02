Зеленский ввел санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к телеканалу "112 Украина", вещающим под его логотипом региональным каналам, а также к телеканалу NewsOne. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента, опубликованном на сайте главы государства. Согласно приложению к указу, санкции решено применить к телерадиокомпании "112 Украина", ее региональным каналам "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", а также к компании "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) сроком на пять лет. Персональные санкции также введены в отношении депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, который является владельцем телеканала "Зик".

Санкции, как сказано в документе, предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм".