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Президент Италии поручит формирование правительства экс-главе Европейского центробанка

Марио Драги будет предложено собрать кабинет после отставки премьер-министра Джузеппе Конте
Марио Драги Fabio Frustaci/EPA-EFE
Описание
Марио Драги
© Fabio Frustaci/EPA-EFE

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла поручит формирование кабинета экс-главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Джованни Грассо.

"Президент Серджо Маттарелла вызывает в среду в 12:00 (14:00 мск) доктора Марио Драги", - сказал он.

Ранее Маттарелла объявил, что намерен поручить сформировать правительство, которое будет пользоваться "большим авторитетом" для решения первостепенных неотложных задач. То, что приглашается Драги, означает, что ему будет предложено собрать кабинет после отставки премьер-министра Джузеппе Конте.
 

Теги
ИталияМаттарелла, СерджоДраги, МариоКонте, Джузеппе
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