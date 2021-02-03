Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание на Украине из-за санкций

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK во вторник прекратили эфирное вещание на Украине. Программы телеканалов теперь доступны для просмотра только в видеохостинге YouTube.

Отключение телеканалов произошло после издания указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении к ним санкций сроком на пять лет.

Санкции, как сказано в документе, предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм".