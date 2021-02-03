Белый дом заявил, что покупка Турцией С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Новая администрация США считает, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО. Такое мнение выразил во вторник в телефонном разговоре с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщила позднее в тот же день по итогам их беседы официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, Салливан высказал Калыну "обеспокоенность по поводу того, что покупка Турцией российских ракетных систем "земля - воздух" С-400 подрывает сплоченность и эффективность [Североатлантического] альянса".

Тем не менее Салливан "подчеркнул желание администрации Байдена выстроить конструктивные американо-турецкие связи, расширяя сферы сотрудничества и эффективным образом контролируя разногласия", заверила Хорн. По ее словам, Салливан также довел до сведения Калына "намерение [нынешней американской] администрации укрепить трансатлантическую безопасность посредством НАТО".

Кроме того, советник американского лидера приветствовал возобновление переговоров между Турцией и Грецией, сигнализировал о поддержке Вашингтоном планов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обеспечить возобновление переговоров по урегулированию на Кипре.

Салливан также предупредил Калына о "широкой приверженности" нового правительства США "поддержке демократических институтов и верховенства закона" за рубежом.

Наконец, стороны "согласились сотрудничать по глобальным вызовам", таким как пандемия, вызванная новым коронавирусом, и глобальные изменения климата, условились "тесно консультироваться по региональным вопросам, вызывающим обоюдную обеспокоенность", добавила Хорн.