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В Пентагоне заявили, что США не хотят ядерного конфликта с Россией или Китаем

В то же время в американском ведомстве отметили, что "Китай представляет растущий вызов", а Россия "является угрозой на многих фронтах"

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Пентагон разделяет опасения отдельных представителей командования о возможности ядерного конфликта с Россией или Китаем, но не хочет эскалации противостояния в таком масштабе. Об этом заявил во вторник на брифинге помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби.

Один из корреспондентов в ходе пресс-конференции процитировал приписываемые главе Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмиралу Чарльзу Ричарду высказывания о том, что региональные кризисы с Москвой или Пекином могут обернуться использованием ядерного оружия.

"Глава Пентагона [Ллойд Остин] определенно рассматривает возможности и модернизацию ядерных сил в качестве приоритета. Он также заявил, что мы не хотим эскалации такого масштаба, - сказал помощник главы ведомства. - Работа министра в том, чтобы защитить американских граждан. Это означает наличие широкого спектра возможностей, которые готовы к задействованию, что включает и стратегический ядерный потенциал".

По его словам, глава Пентагона привержен проведению обзора ядерной политики "для лучшего понимания состояния [сил], модернизации, потребностей в инновациях и исследовательских разработках". "Думаю, он разделяет озабоченность адмирала Ричарда о том, что эти возможности важны", - добавил представитель ведомства. "Китай представляет растущий вызов, Россия является угрозой на многих фронтах. Министр серьезно к этому относится", - сказал он. Кирби считает, что данные вопросы будут включены в общий прогноз по мере того, как глава Пентагона работает над глобальным обзором ядерной политики.

На вопрос, можно ли сравнить существующую напряженность между ядерными державами с Карибским кризисом, представитель Пентагона ответил: "Я воздержусь от оценок в такой степени". "Он [министр обороны] считает Китай наиболее растущим вызовом. <...> Но никто не хочет конфликта в таком масштабе. Работа министра в том, чтобы предотвратить такой конфликт, - сказал Кирби. - Остается еще много работы в двусторонних отношениях с Россией и Китаем".

Как заявил 28 января в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, Россия в диалоге с США по линии внешнеполитических и оборонных ведомств будет стараться остановить укрепляющийся в Вашингтоне тренд на легковесное отношение к применению ядерного оружия. По словам Рябкова, ограниченная ядерная война невозможна, потому что так или иначе "это сценарий судного дня".

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СШАРоссияКитайРябков, Сергей АлексеевичОстин, Ллойд
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