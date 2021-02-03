Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK назвали их запрет политической расправой

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK назвали указ президента Украины Владимира Зеленского о применении к ним санкций и приостановку эфирного вещания "политической расправой над неугодными СМИ".

"Власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также о введении санкций против владельца холдинга - народного депутата Тараса Козака. Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии телеканалов, действуя по прямой указке президента", - говорится в заявлении каналов.

"Мы расцениваем это решение как политическую расправу над неугодными СМИ, - подчеркнуто в заявлении. - Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах".

Телеканалы заявили о намерении бороться за право вещать в эфире. "Обращаемся к президенту: если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся. Потому займитесь делом, а не тем, чем вы занимаетесь", - сказано в заявлении.

Резкое возмущение указом президента выразил и генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский. "Важно понимать, что такое три телеканала, - это почти полторы тысячи рабочих мест. А люди, которые называют себя президентами, главами СНБО и всяким прочим ширпотребом, просто приняли решение лишить этих людей рабочих мест. К тому же, они сделали это без какого-либо решения суда, без какого-либо следствия и вообще без каких-либо веских причин", - сказал он в комментарии "Стране". По мнению Марчевского, украинцы, которые смотрели эти каналы, вскоре "придут под офис президента и будут требовать отмены этого преступного решения".

О незаконности решения президента также заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. "Таким решением власть выходит за рамки правового поля. Ответственность для СМИ должна наступать вследствие законных действий, с использованием права на защиту, вследствие дебатов по решению медиарегуляторов. Тут внесудебным способом происходит блокирование телеканалов, СМИ с огромной аудиторией", - заявил он.

Обжалование указа

Указ президента Украины о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов будет обжалован в Верховном суде, заявил украинский юрист Андрей Портнов, который будет осуществлять юридическое сопровождение дела.

"Мы связались с юристами телеканалов. Мы будем оказывать им юридическую поддержку. Судом первой инстанции в данном случае является сразу Верховный суд Украины, потому что речь будет идти об обжаловании указа [президента]", - пояснил он в среду во время экстренного эфира в YouTube телеканала "112 Украина".

Вместе с тем юрист признал, что нормы украинского законодательства не позволят подать также ходатайство об обеспечении иска, то есть приостановить действие самого указа. "Указ будет действовать до вынесения Верховным судом решения по сути данного дела", - уточнил Портнов.

Он подчеркнул, что указ Зеленского является прямым нарушением законов Украины. В частности, по словам юриста, закон "О санкциях" не предполагает право президента вводить санкции против украинских компаний и граждан. Согласно документу, санкции "могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность".

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