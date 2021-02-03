AP: Байден выдвинет посла в Зимбабве кандидатом на пост помощника госсекретаря США

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен выдвинуть кандидатом на должность помощника госсекретаря по делам Западного полушария Брайена Николса, который является сейчас американским послом в Зимбабве. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

По словам его источников, американский лидер может объявить об этом уже на текущей неделе. Официального подтверждения пока не поступало. Если кандидатура Николса будет утверждена законодателями, он станет первым афроамериканцем на указанном посту с тех пор, как его занимал Теренс Тодман в конце 1970-х годов.

С сентября 2019 года по конец января текущего года исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по Западному полушарию был Майкл Козак.

Николс летом 2020 года осудил жестокость со стороны американской полиции в отношении темнокожих граждан США. Он выступил с данным заявлением во время протестов в США, которые начались в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая 2020 года удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявили обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

Как констатирует агентство, американские послы в других странах редко высказываются в критическом ключе по проблемам, касающимся внутренней политики США. Николс ранее возглавлял посольство США в Перу.