В США заявили, что смотрят на отношения с КНР "через призму конкуренции"

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Вашингтон смотрит на отношения с Пекином через призму конкуренции и намерен противостоять действиям Китая, одновременно понимая, что ограниченное сотрудничество в ряде областей, среди которых борьба с изменением климата, соответствует национальным интересам США. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Вы слышали, как мы говорили о нашем стратегическом подходе к Пекину, - сказал он. - Мы находимся в состоянии серьезной конкуренции с КНР, стратегическая конкуренция - рамки, в которые заключены эти отношения. Мы знаем, что КНР совершает целый ряд действий, которые наносят вред американским работникам, это ослабляет наши технологические преимущества, угрожает нашим альянсам и оказывает влияние на международные организации. <...> Мы будем противостоять агрессивным и насильственным действиям со стороны КНР, поддерживать наши ключевые военные преимущества, защищать демократические ценности, инвестировать в передовые технологии и восстанавливать наши жизненно важные партнерства в сфере безопасности".

"В то же время, хотя мы смотрим на эти отношения через призму конкуренции <...>, мы также понимаем, что будут вопросы, в которых мы разделяем национальные интересы, где сотрудничество в ограниченном объеме с Китаем соответствует нашим интересам. Климат будет одним из них", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи ранее во вторник заявил, что Китай никогда не стремился бросить вызов или занять место Соединенных Штатов в мире и не намерен делить с ними сферу влияния. Он также выразил надежду на то, что новая администрация США под руководством Джо Байдена выберет путь взаимовыгодного сотрудничества и устранения разногласий в отношениях с КНР. По словам Ян Цзечи, "Китай готов работать с Соединенными Штатами, чтобы содействовать продвижению китайско-американских отношений по пути отсутствия конфликтов и конфронтации, а также взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества на благо народов двух стран". В то же время он указал, что КНР продолжит твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития.

Помимо этого, член Политбюро ЦК КПК отметил, что США должны прекратить вмешиваться в вопросы, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом Китая, в частности касающиеся Гонконга, Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного района. На брифинге в Госдепартаменте Прайса попросили прокомментировать это заявление Ян Цзечи. "Думаю, мы ответим, призвав Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и вместо этого вступить в конструктивный диалог с демократически избранным руководством Тайваня", - сказал представитель американского дипведомства.