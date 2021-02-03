Защита Трампа заявила, что ее доводы по импичменту не касаются фальсификаций на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Защита экс-президента США Дональда Трампа не получала указаний в рамках процедуры импичмента заострить внимание на массовых фальсификациях, якобы имевших место на состоявшихся в стране в ноябре 2020 года выборах главы государства. Об этом заявил во вторник адвокат бывшего американского лидера Дэвид Шон в интервью журналистам газеты The New York Times.

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани в январе заявил в интервью телеканалу ABC, что занимается подготовкой доводов защиты. Как он отметил тогда, политические оппоненты Трампа пытаются доказать, что его заявления о массовых фальсификациях на выборах следует расценивать в качестве "призывов к насилию". Как отмечал Джулиани, защите нужно доказывать, что заявления о фальсификациях на выборах хотя бы отчасти соответствуют действительности, так как это лишит демократов ключевого аргумента.

Шон не согласился с этим и подчеркнул, что таких указаний не получал. Как он заверил, Трамп не настаивал на том, чтобы указанные доводы были озвучены во время процедуры импичмента.

Адвокат назвал безосновательными заявления о том, что Трамп своими высказываниями подстрекал толпу сторонников к штурму Капитолия 6 января. "Мы не можем контролировать реакцию аудитории", - пояснил юрист. Он подчеркнул, что некоторые из участников беспорядков заранее к ним подготовились. "У меня нет оснований считать, что кто-либо, связанный с Трампом, был осведомлен об этом", - констатировал Шон.

Процесс импичмента начнется, как планируется, 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных. Контролируемая Демократической партией Палата представителей 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

На этот раз процедура импичмента инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.