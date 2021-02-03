Reuters: МВФ направил в Мьянму $350 млн за несколько дней до госпереворота

ТАСС, 3 февраля. Международный валютный фонд (МВФ) на прошлой неделе, за несколько дней до государственного переворота в Мьянме и захвата власти военными, направил правительству страны $350 млн в рамках пакета экстренной помощи в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник агентству Reuters сообщил представитель фонда.

Он подтвердил агентству, что перевод средств был осуществлен на прошлой неделе. Reuters отметил, что в отличие от обычных программ МВФ по оказанию финансовой поддержки средства, предоставленные в рамках программ экстренной помощи, вернуть нельзя.

"Мы внимательно следим за разворачивающимися событиями. Нас очень беспокоит воздействие произошедшего на экономику страны и народ Мьянмы", - заявили в МФВ.

Источники сообщили агентству, что сделки по оказанию экстренной помощи не предполагают соблюдения тех или иных условий, что дает правительствам большую свободу в распределении средств. По мнению источников Рейтера, при наиболее благоприятном развитии событий правительство Мьянмы, оправившись после переворота, воспользуется средствами по назначению для сохранения хороших отношений с МВФ.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны несколько сот человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства.