Конгрессмены США ввели систему штрафов для законодателей, игнорирующих металлодетекторы

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила новые правила, предусматривающие введение крупных штрафов для законодателей, которые отказываются проходить через рамки металлодетекторов у входа в зал заседания. Первое нарушение повлечет за собой штраф в размере $5 тыс., второе - $10 тыс. Об этом сообщила во вторник вечером газета The Hill.

Металлодетекторы были установлены новым парламентским приставом Палаты представителей Тимоти Блоджеттом, занявшим эту должность 11 января после ухода его предшественника Пола Ирвинга, подавшего в отставку после массовых беспорядков на Капитолийском холме 6 января, когда сторонники бывшего президента США Дональда Трампа на несколько часов захватили здание Конгресса.

Конгрессмены-республиканцы усмотрели в установке металлодетекторов очередной выпад в свой адрес со стороны коллег-демократов, инициировавших эту меру, даже не посчитав нужным поставить их об этом в известность. Некоторые законодатели от Республиканской партии демонстративно отказались от такого досмотра, воспользовавшись своей неприкосновенностью. Теперь нарушителей будут штрафовать, а суммы штрафов будут автоматически вычитаться из жалования законодателей.

"Не поддается пониманию, почему некоторые члены [Конгресса] могут противиться выполнению этих простых, разумных мер по обеспечению безопасности палаты, - приводит The Hill высказывание по этому поводу спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. - Печально, что мы вынуждены были прибегнуть к изменению правила, введя штрафы для тех, кто отказывается следовать этим мерам защиты, но Палата представителей должна быть и будет безопасной, чтобы мы могли выполнять работу народных представителей".

6 января сторонники на тот момент действующего президента республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп обратился к манифестантам, собравшимся на митинге у Белого дома.

В ходе беспорядков внутри Капитолия полиция застрелила одну манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия. В результате этих событий начальник полиции Капитолия Стивен Санд, а также пристав Палаты представителей Конгресса США Пол Ирвинг и пристав Сената Майкл Стенджер подали в отставку.