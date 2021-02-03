Несколько сотен сторонников оппозиции вышли на акцию протеста к зданию парламента Армении

ЕРЕВАН, 3 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников оппозиционного "Движения за спасение родины", в которое входят 15 политических партий, в среду утром устроили митинг у здания парламента Армении. Собравшиеся протестуют против инициативы правящей фракции "Мой шаг" внести поправки в судебный кодекс и внедрить новый институт судей, который будет выбирать меры пресечения. Трансляции с акции протеста ведут местные новостные порталы.

"Если даже они создадут новый суд, если они даже назначат судей из своих сторонников, это ничего не изменит, мы продолжим свою борьбу против этих властей", - заявил член партии "Родина" Бабкен Арутюнян.

Предложенные правящей фракцией "Мой шаг" поправки подразумевают создание нового суда, который помимо прочего будет рассматривать вопросы о предварительном заключении. Власти заявляют, что множество действующих судей связаны с отдельными оппозиционными лидерами и потому отказываются заключать под предварительный арест некоторых оппозиционеров, которые обвиняются в совершении уголовных преступлений. Оппозиция же выступает против, так как считает, что в этом случае правительство премьер-министра республики Никола Пашиняна получит возможность назначить судей, готовых прислушиваться к пожеланиям властей.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявляет, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. премьера. Оппозиция же не соглашается на досрочные выборы, если и.о. главы кабмина будет Пашинян.