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Полиция начала задерживать участников акции протеста у здания парламента Армении

Они выступают против инициативы правящей фракции "Мой шаг" внести поправки в судебный кодекс и внедрить новый институт судей, который будет выбирать меры пресечения
© Александр Рюмин/ТАСС, архив

ЕРЕВАН, 3 февраля. /ТАСС/. Полиция Армении в среду утром начала задерживать оппозиционных активистов, которые попытались перекрыть проспект Баграмяна у здания парламента республики, протестуя против инициативы правящей фракции "Мой шаг" внести поправки в судебный кодекс и внедрить новый институт судей, который будет выбирать меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Вы не подчиняетесь законным требованиям полиции", - заявили силовики и начали задержания активистов. Как сообщает корреспондент ТАСС, один из задержанных оппозиционеров Гегам Манукян - представитель партии "Дашнакцутюн".

Предложенные правящей фракцией "Мой шаг" поправки подразумевают создание нового суда, который помимо прочего будет рассматривать вопросы о предварительном заключении. Власти заявляют, что множество действующих судей связаны с отдельными оппозиционными лидерами и потому отказываются заключать под предварительный арест некоторых оппозиционеров, которые обвиняются в совершении уголовных преступлений. Оппозиция же выступает против, так как считает, что в этом случае правительство премьер-министра республики Никола Пашиняна получит возможность назначить судей, готовых прислушиваться к пожеланиям властей.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявляет, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. премьера. Оппозиция же не соглашается на досрочные выборы, если и.о. главы кабмина будет Пашинян.

Теги
Армения
Несколько сотен сторонников оппозиции вышли на акцию протеста к зданию парламента Армении
Протестующие не согласны с инициативой правящей партии внести поправки в судебный кодекс и внедрить новый институт судей
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