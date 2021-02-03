Полиция начала задерживать участников акции протеста у здания парламента Армении

ЕРЕВАН, 3 февраля. /ТАСС/. Полиция Армении в среду утром начала задерживать оппозиционных активистов, которые попытались перекрыть проспект Баграмяна у здания парламента республики, протестуя против инициативы правящей фракции "Мой шаг" внести поправки в судебный кодекс и внедрить новый институт судей, который будет выбирать меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Вы не подчиняетесь законным требованиям полиции", - заявили силовики и начали задержания активистов. Как сообщает корреспондент ТАСС, один из задержанных оппозиционеров Гегам Манукян - представитель партии "Дашнакцутюн".

Предложенные правящей фракцией "Мой шаг" поправки подразумевают создание нового суда, который помимо прочего будет рассматривать вопросы о предварительном заключении. Власти заявляют, что множество действующих судей связаны с отдельными оппозиционными лидерами и потому отказываются заключать под предварительный арест некоторых оппозиционеров, которые обвиняются в совершении уголовных преступлений. Оппозиция же выступает против, так как считает, что в этом случае правительство премьер-министра республики Никола Пашиняна получит возможность назначить судей, готовых прислушиваться к пожеланиям властей.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявляет, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. премьера. Оппозиция же не соглашается на досрочные выборы, если и.о. главы кабмина будет Пашинян.