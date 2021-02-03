Во Франции заявили, что не вмешиваются в решения ФРГ по газопроводу "Северный поток - 2"

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Франция не оказывает давления на Германию в связи с проектом строительства газопровода "Северный поток - 2" и не вмешивается в ее политику в этом вопросе. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в среду в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос относительно возможных санкций против России в связи с делом Алексея Навального.

"Это вопрос [о "Северном потоке - 2"], который находится в сфере ответственности Германии. Ей решать, какой делать выбор и какие принимать решения в рамках выбранного проекта", - заявил глава французского дипломатического ведомства.

"Не надо путать различные темы. Франция действительно обсуждает с Германией вопрос о "Северном потоке", в основном тему суверенитета. Это спокойное, открытое и откровенное обсуждение. Франция не намерена вмешиваться в выбор Германии в сфере энергетики, мы просто задаем им вопросы относительно энергетической безопасности Европы", - сказал глава МИД Франции.

"Франция не меняла своей позиции по данному вопросу", - подчеркнул Ле Дриан. Он подтвердил, что имеет ту же позицию по данному вопросу, что и госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон. Тот, выступая в понедельник в эфире радиостанции France Inter, назвал недостаточными санкции Евросоюза, введенные против России. Он также заявил, что у Парижа есть "большие сомнения" по поводу проекта "Северный поток - 2". В Германии СМИ и политики расценили его высказывания как открытый призыв к Берлину остановить строительство трубопровода.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени трубопровод завершен на 94%.