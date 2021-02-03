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Кризис на Украине
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Оппозиция в Раде инициирует импичмент Зеленскому

ОПЗЖ инициирует импичмент президенту Украины в связи с введенными санкциями против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne
Президент Украины Владимир Зеленский Иван Николаев/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Иван Николаев/ТАСС

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с введенными санкциями против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Об этом заявил в среду с трибуны парламента сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому", - объявил он.

Депутат добавил, что из-за принятых в ночь на среду санкций "граждане Украины проснулись в другой стране, так как впервые за историю независимости власть выключила три ведущих информационных канала". "Власть Зеленского хочет закрыть рот тем, кто несет правду. Зеленский бросил вызов народу и европейскому будущему", - подчеркнул Рабинович. Сопредседатель партии пообещал, что ОПЗЖ будет отстаивать свои права. "Вы не закроете рот оппозиции", - заключил он.

Накануне Зеленский ввел в действие санкции против трех телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм. Предусмотрена блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет на совершения сделок с ценными бумагами, выдачу разрешений и лицензий Национального банка Украины на осуществление зарубежных инвестиций и размещение средств за границей. Эфирное вещание телеканалов прекращено.

В отношении Козака сроком на пять лет ограничено право пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, проводить торговые операции, осуществлять перевозку или транзит ресурсов по территории Украины, а также запрещено выводить капитал за пределы Украины.

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