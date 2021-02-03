Мьянма: как к власти снова пришли военные

1 февраля военные в Мьянме задержали ряд высокопоставленных чиновников, включая президента Вин Мьина, а также считающуюся национальным лидером, лауреата Нобелевской премии государственного советника Аун Сан Су Чжи, и объявили о введении чрезвычайного положения на один год. Это произошло за несколько часов до начала первой сессии нового парламента, в котором по итогам выборов 8 ноября 2020 года большинство мест заняла возглавляемая Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" (НЛД). Военные обвинили руководство страны в фальсификации результатов голосования, требовали проведения расследования и переноса созыва нового парламента, однако власти страны игнорировали их требования до последнего. В результате временным главой Мьянмы назначили вице-президента Мьина Све, а вся полнота власти перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлайну. Выборы пятилетней давности Предыдущие парламентские выборы в Мьянме прошли 8 ноября 2015 года. Оппозиционная НЛД под руководством Аун Сан Су Чжи одержала победу. В общей сложности в обеих палатах парламента партия была представлена 390 депутатами, что позволило ей контролировать политическую ситуацию в стране. Всего законодательный орган насчитывает 664 депутата, 25% из которых не избираются, а назначаются верховным главнокомандующим.

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28 марта 2018 года новым президентом был избран Вин Мьин, бывший спикер нижней палаты парламента и представитель НЛД. Его кандидатуру поддержало большинство членов Национального законодательного собрания страны, который избирает президента. Помимо него на этот пост претендовали выдвиженец от военных Мьин Све, а также представитель верхней палаты парламента Генри Ван Тхи. В нынешних условиях роль президента в Мьянме сводится к церемониальным функциям, поскольку основная власть принадлежит лидеру правящий партии. Вместе с тем Аун Сан Су Чжи не может стать президентом, поскольку на высший государственный пост в стране не имеют права претендовать люди, чьи родственники имеют гражданство других государств. Она является вдовой британского ученого, а двое ее сыновей имеют подданство Соединенного Королевства и живут в Лондоне. Попытки изменить этот пункт конституции, чтобы позволить ей стать президентом, предпринимались неоднократно, однако каждый раз заканчивались вето со стороны военных, которые имеют серьезный вес в парламенте. Новые выборы По итогам прошедших спустя пять лет выборов, которые проводили в разгар эпидемии коронавируса, кандидаты от НЛД получили 920 из 1 117 выборных мест по всей стране, включая кресла в двухпалатном парламенте. Что касается поддерживаемой военными Партии солидарности и развития Союза (ПСРС), считавшейся главным конкурентом НЛД, то она получила минимальное количество мест, хотя, как считалось, имела гораздо большую поддержку у некоторой части населения. На фоне этого военные провели собственное расследование. Они заявили, что нашли более 10,4 млн нарушений. Всего в 53-миллионной Мьянме 38 млн избирателей, и озвученное число выглядит значительным. Согласно отчетам военных, в списках союзного избиркома насчитывается почти 6 млн избирателей с повторяющимися удостоверениями личности. Кроме того, были выявлены факты голосования несовершеннолетних, людей старше 100 лет и граждан без удостоверения личности. Избирательная комиссия пыталась оспаривать эти сведения, но при этом, как утверждается в ряде СМИ, не предоставляла какой-либо конкретной информации. Поступали предложения провести новые выборы под надзором военных, но они были проигнорированы.

Описание Буддийские монахи, поддерживающие Аун Сан Су Чжи © EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

27 января главнокомандующий вооруженными силами генерал Мин Аун Хлайн во время видеоконференции с курсантами колледжа национальной обороны подчеркнул, что конституция является основным законом, отметив, что всем необходимо ее соблюдать. По его словам, если человек не соблюдает закон, будь то даже конституция, то она должна быть отменена. Многие расценили это заявление как угрозу совершения военного переворота. Посольство США в этой связи опубликовало совместное заявление 16 дипломатических миссий, в котором содержался призыв к военным придерживаться демократических норм. Конституция 2008 года Согласно одной из статей основного закона страны, армия Мьянмы является основным гарантом конституции, поскольку в том числе должна следить за честным подсчетом голосов на выборах. Примечательно, что, по той же конституции, избирком формирует партия, победившая на прошлом голосовании, а именно НЛД. К слову, при подготовке к последним выборам избирком неоднократно подвергался критике, в частности за ограничение избирательных прав меньшинств, в том числе рохинджа.

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