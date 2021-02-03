Депутаты президентской фракции заблокировали трибуну Рады перед выступлением оппозиции

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Депутаты президентской партии "Слуга народа" заблокировали трибуну Верховной рады перед началом пленарного заседания в среду. Таким образом они перекрыли доступ к трибуне и президиуму парламента депутатам от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ).

Возле трибуны, как видно на кадрах прямой трансляции из зала заседания, находятся около 30 парламентариев от "Слуги народа". Рядом также стоят несколько депутатов от ОПЗЖ. Ожидается, что они выступят с заявлением по поводу введенных накануне санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Ранее ОПЗЖ обратилась к международным организациям и дипломатическим представительствам с призывом осудить действия президента и "указать на недопустимость репрессий против оппозиции и независимых СМИ". Депутат Верховной рады от партии Нестор Шуфрич, в частности, пообещал, что этот вопрос в среду будет обсуждаться в парламенте.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против трех телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет использовать распространение сигнала вещателя на Украине, прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм. Предусмотрена также блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство. Эфирное вещание телеканалов прекращено. Запрещено также размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

В отношении Козака сроком на пять лет вводится ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение на проведение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.