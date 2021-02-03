В Киеве усилили меры безопасности на случай митингов из-за санкций против каналов

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Полиция Киева усилила меры безопасности в центре города и планирует ограничить движение автомобильного транспорта в связи с возможным проведением массовых акций протеста, вызванных введением санкций в отношении трех оппозиционных телеканалов. Об этом в среду сообщило МВД страны на своем официальном сайте.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - говорится в сообщении. Уточняется, что в среду у зданий Верховной рады и правительства Украины запланированы массовые акции протеста.

В министерстве предупредили, что в центре Киева возможно ограничение движения транспорта, а также призвали участников акций "соблюдать нормы действующего законодательства и карантина, не нарушать общественный порядок".

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу - депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Они предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм". В отношении депутата введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.

В связи с этим все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. Телеканалы уже заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти.