Зеленский объяснил санкции против телеканалов "борьбой с пропагандой"

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что поддерживает свободу слова, однако выступает против "пропаганды, финансируемой страной-агрессором". Так глава государства пояснил введенные накануне санкции против трех телеканалов и их владельца - депутата парламента Тараса Козака.

"Санкции - трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова", - написал он в среду в Twitter.

Зеленский дал понять, что санкции призваны противодействовать России и направлены на защиту евроатлантических устремлений Украины. "Нет пропаганде, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции", - добавил президент. Кроме того, санкции глава государства пояснил борьбой за независимость страны. "Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - отметил Зеленский.

Пост в Twitter опубликован только на английском языке, без перевода на государственный - украинский. В социальных сетях высказывают мнение, что таким образом Зеленский пытается лучше пояснить свои действия Западу.

Во вторник Зеленский ввел в действие санкции против трех телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет использовать распространение сигнала вещателя на Украине, прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм. Предусмотрена также блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство. Эфирное вещание телеканалов прекращено. Запрещено также размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

В отношении Козака сроком на пять лет вводится ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение на проведение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.