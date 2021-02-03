{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство Швеции опровергло информацию о задержании своего дипломата на акциях в Москве

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудник шведского посольства присутствовал на несогласованной акции протеста

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Информация о задержании шведского дипломата на акциях в Москве неверна. Об этом заявили ТАСС в посольстве Швеции в РФ.

"Посольство Швеции в Москве решительно отрицает, что шведский дипломат был задержан в связи с протестными акциями в Москве", - сказал в диппредставительстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудник шведского посольства присутствовал на несогласованной акции протеста. На это во вторник было указано главе МИД королевства Анн Линде в ходе ее встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Теги
ШвецияРоссия
Глава СБУ связал санкции против трех телеканалов с их антиукраинской риторикой
Читать полностью