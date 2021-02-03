Посольство Швеции опровергло информацию о задержании своего дипломата на акциях в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Информация о задержании шведского дипломата на акциях в Москве неверна. Об этом заявили ТАСС в посольстве Швеции в РФ.

"Посольство Швеции в Москве решительно отрицает, что шведский дипломат был задержан в связи с протестными акциями в Москве", - сказал в диппредставительстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудник шведского посольства присутствовал на несогласованной акции протеста. На это во вторник было указано главе МИД королевства Анн Линде в ходе ее встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.