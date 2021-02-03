Глава МИД Иордании отметил важную роль России в стабилизации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия играет важную роль в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке, заявил в среду вице-премьер, глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Открывая переговоры, Лавров отметил, что Россия очень ценит мнение Иордании по вопросам региональной безопасности и предложил, помимо двусторонних отношений, затронуть на переговорах такие темы, как положение на Ближнем Востоке и Севере Африки, палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии, Ираке и развитие событий в зоне Персидского залива.

В свою очередь глава МИД Иордании высказал надежду на обстоятельное обсуждение этих тем. "Рассчитываю на откровенный и дружеский диалог по всем вопросам, представляющим интерес, в том числе по региональной проблематике. Надеюсь, что это внесет свой вклад в укрепление стабильности и безопасности в нашем регионе. <...> В Иордании убеждены, что России принадлежит важная роль в обеспечении стабильности в регионе", - указал он.