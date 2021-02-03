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Кризис на Украине

Украина ввела санкции против молдавской и португальской авиакомпаний за полеты в Россию

Под санкции подпали JET4U S.R.L. и JET4U LDA

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украина ввела санкции против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за полеты в РФ, в частности в Крым. Об этом в среду сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"По инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

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УкраинаПортугалияРоссияМолдавияКризис на Украине
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