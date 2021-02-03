Глава СБУ связал санкции против трех телеканалов с их антиукраинской риторикой

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Санкции в отношении украинских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne связаны с их антиукраинской риторикой и введены на основании рекомендаций Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в среду заявил глава спецслужбы Иван Баканов.

По его мнению, против Украины развернута война на информационном поле. "Поэтому, учитывая данные, которыми располагает служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации Совету национальной безопасности и обороны принять соответствующее решение", - приводит спецслужба его слова в Telegram-канале.

В пресс-службе также указали, что информационная война против Украины на этих телеканалах якобы шла со стороны России.

При этом Баканов заявил, что не видит признаков подавления свободы слова в санкциях против телеканалов, которыми владеет известный оппозиционный политик. "Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - заключил он. Конкретных свидетельств посягательства на суверенитет страны в СБУ не привели.

Зеленский 2 февраля ввел в действие санкции против трех телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм. Предусмотрена блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет на совершения сделок с ценными бумагами, выдачу разрешений и лицензий Национального банка Украины на осуществление зарубежных инвестиций и размещение средств за границей. Эфирное вещание телеканалов прекращено.

В отношении Козака сроком на пять лет ограничено право пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, проводить торговые операции, осуществлять перевозку или транзит ресурсов по территории Украины, а также запрещено выводить капитал за пределы Украины.