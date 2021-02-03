США получили от России уведомление о шагах по продлению ДСНВ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. США получили от России уведомление о проводимых процедурах по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), Вашингтон надеется на скорое завершение процесса продления. Об этом заявил в среду журналистам посол США в Москве Джон Салливан.

что изменится в отношениях между США и Россией

Договор СНВ-3 продлевается: что изменится в отношениях между США и Россией

На соответствующий вопрос об уведомлении со стороны РФ дипломат ответил: "Да".

"Мы продолжаем прогрессировать в плане выполнения шагов, которые нужно предпринять, чтобы продлить договор", - сказал он, добавив, что рассчитывает на скорое завершение процесса продления.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре в тот же день выразили удовлетворение этим фактом. Уже вечером Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

29 января российский лидер подписал закон о продлении договора. Как отметили в пресс-службе Кремля, продление договора отвечает национальным интересам России, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, а также поддержать стратегическую стабильность в мире.