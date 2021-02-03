{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Соглашение о продлении ДСНВ
Обновлено 

США получили от России уведомление о шагах по продлению ДСНВ

По словам посла США в Москве Джона Салливана, Вашингтон надеется на скорое завершение процесса продления

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. США получили от России уведомление о проводимых процедурах по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), Вашингтон надеется на скорое завершение процесса продления. Об этом заявил в среду журналистам посол США в Москве Джон Салливан.

На эту тему
Договор СНВ-3 продлевается: что изменится в отношениях между США и Россией

На соответствующий вопрос об уведомлении со стороны РФ дипломат ответил: "Да".

"Мы продолжаем прогрессировать в плане выполнения шагов, которые нужно предпринять, чтобы продлить договор", - сказал он, добавив, что рассчитывает на скорое завершение процесса продления.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре в тот же день выразили удовлетворение этим фактом. Уже вечером Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

29 января российский лидер подписал закон о продлении договора. Как отметили в пресс-службе Кремля, продление договора отвечает национальным интересам России, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, а также поддержать стратегическую стабильность в мире.

Теги
СШАРоссияСалливан, ДжонСоглашение о продлении ДСНВ
Президент Киргизии подписал указ о назначении Марипова премьер-министром
Ранее его кандидатуру единогласно утвердил парламент республики
Читать полностью