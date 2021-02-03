Убийца американского журналиста Дэниела Перла будет отдыхать в госрезиденции в Пакистане

ИСЛАМАБАД, 3 февраля. /ТАСС/. Высший суд Пакистана вынес постановление о предоставлении террористу Ахмеду Омару Шейху отдыха в одной из госрезиденций в стране. Об этом в среду сообщает газета Doon.

Шейх был ранее приговорен в Пакистане к смертной казни за организацию убийства в 2002 году репортера газеты The Wall Street Journal Дэниела Перла, но на прошлой неделе суд признал вину Шейха в этом преступлении "недоказанной" и принял беспрецедентное решение об освобождении террориста.

"5 февраля Шейх будет переведен из тюрьмы в один из правительственных домов отдыха, где его смогут ежедневно посещать родственники. Пакистанское правительство оплатит его отдых и проезд на транспорте для посещающих родных", - сообщает издание.

На отдыхе у Шейха не будет доступа к телефону и социальным сетям. Он будет находиться под охраной и ему запретят покидать предоставленную правительственную резиденцию. Пока ничего не известно о сроке отдыха Шейха и его дальнейшей судьбе, но в тюремную камеру смертников он, скорее всего, уже не вернется.

На прошлой неделе министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши после телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Шейху не угрожает экстрадиция в США. Ранее Блинкен выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов освобождением в Пакистане убийцы журналиста Перла и выразил надежду на пересмотр судебного решения. МИД Индии назвал освобождение Шейха "пародией на правосудие и демонстрацией того, как Пакистан в действительности относится к борьбе с терроризмом".

Убийство и приговор

Ахмед Омар Шейх был приговорен в Пакистане к смертной казни за организацию убийства в 2002 году репортера газеты The Wall Street Journal Дэниела Перла. 28 января Верховный суд вынес решение о его освобождении. Резкое несогласие с этим немедленно выразило Министерство юстиции США.

Являясь главарем запрещенной в Пакистане мусульманской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия пророка Мухаммеда"), Шейх был признан виновным в заговоре с целью похищения и убийства Перла. Поводом для резонансного преступления послужило журналистское расследование американского репортера о связях пакистанских экстремистов с международным террористом Ричардом Рейдом, попытавшимся взорвать над Атлантикой авиалайнер Boeing 747 компании American Airlines, выполнявший рейс Париж - Майами. Факт убийства подтвердила видеозапись, полученная властями Пакистана и США, на которой запечатлен момент гибели журналиста.