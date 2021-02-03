В посольстве США заявили, что не получали от МИД РФ новых нот делу Навального

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Посольство США в Москве пока не получало от МИД РФ никаких нот по ситуации, связанной с появлением иностранных дипломатов на судебном разбирательстве по делу Алексея Навального. Об этом сообщил журналистам в среду посол США в Москве Джон Салливан.

"Я не получал никаких нот от российской стороны по этой теме. Последние несколько дней я видел только заявления в социальных сетях", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он подчеркнул, что все ранее распространенные американским посольством заявления, связанные с незаконными акциями, "предназначались для того, чтобы защитить американских граждан, предупредить их о необходимости держаться подальше от протестов".

"Что же касается дела Навального и его ареста в целом, вы слышали, что говорил госсекретарь Энтони Блинкен. Президент [США Джозеф Байден] обсуждал эту тему с президентом [РФ Владимиром] Путиным", - заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что в Мосгорсуде, где на выездном заседании Симоновского районного суда во вторник рассматривалось представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше", находилось около 20 представителей посольств разных стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала появление сотрудников зарубежных посольств на судебном процессе "политической акцией" и заявила, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов.