Конгрессмен потребовал от Псаки извинений за подшучивание над Космическими силами США

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Влиятельный член комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс (республиканец от штата Алабама) потребовал от пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки немедленных извинений за подшучивание над Космическими силами страны. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Во вторник на брифинге для журналистов Псаки попыталась отшутиться при ответе на вопрос о перспективах Космических сил при администрации Джо Байдена. "Ух ты! Космические силы. Это самолет сегодняшнего дня", - заявила Псаки, тем самым сделав отсылку, как предположили журналисты, к теме расцветки президентского борта, обсуждавшейся на брифинге пару недель назад. "Это интересный вопрос, - продолжила пресс-секретарь. - Я с удовольствием выясню это у нашего контактного лица в Космических силах. <...> Я узнаю, есть ли у нас свежая информация по этому поводу".

Конгрессмен Роджерс расценил реплику Псаки как демонстрацию пренебрежительного отношения к военным. "Тревожно видеть, как пресс-секретарь администрации Байдена явно принижает целый вид наших вооруженных сил, преподнося его в качестве остроумной шутки, которая, я в этом уверен, позабавит Китай, - цитирует Fox News заявление Роджерса. - Создание Космических сил было почти единогласно одобрено Конгрессом <...>. Джен Псаки должна немедленно извиниться перед мужчинами и женщинами, которые служат в Космических силах, за недостойный комментарий".

Псаки пока никак не отреагировала на слова конгрессмена, но в тот же день на своей странице в Twitter она отметила "важную роль" Космических сил. "Мы ожидаем продолжения работы над Космическими силами США и приглашаем членов команды присоединиться к нам в конференц-зале в любое время и поделиться новостями о проводимой ими важной работе", - написала она.

Космические силы США были учреждены 20 декабря 2019 года после отданного 18 июня 2018 года тогдашним американским президентом Дональдом Трампом распоряжения об их создании. Они стали шестым видом Вооруженных сил Соединенных Штатов и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году. Предполагается, что им будут приданы порядка 16 тыс. военнослужащих из состава ВВС и ВМС. Вашингтонская администрация неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве театра военных действий.