Президент Киргизии подписал указ о назначении Марипова премьер-министром

БИШКЕК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров в среду подписал указ о назначении Улугбека Марипова новым премьер-министром республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики Марипов Улугбек Асамидинович назначен премьер-министром Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что президент также подписал указ о назначении членов правительства.

Ранее в среду парламент республики единогласно утвердил кандидатуру Марипова на эту должность.

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