Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана проведут вторую встречу в течение февраля

ЕРЕВАН, 3 февраля. /ТАСС/. Вторая встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ Мгера Григоряна, Шахина Мустафаева и Алексея Оверчука по разблокировке коммуникаций в регионе пройдет в течение февраля. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе вице-премьера Армении.

"Вторая встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана состоится в течение февраля", - отметили в пресс-службе.

Пресс-служба Григоряна также добавила, что по решению вице-премьеров созданы две экспертные подгруппы. В их состав с армянской стороны войдут представители Службы национальной безопасности, МИДа, Минэкономики, министерства территориального управления и инфраструктур. А также Комитета госдоходов, Инспекционного органа продовольственной безопасности, СНБ и МИДа.

Первое заседание вице-премьеров трех стран состоялось 30 января в Москве.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.