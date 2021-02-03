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Источник: шведской стороне известно об участии дипломата в незаконной акции в Петербурге

В посольстве заявили об отсутствии данных о его задержании

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Шведская сторона знает об участии ее дипломата в несанкционированной акции протеста 23 января в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в Москве, комментируя заявление посольства Швеции об отсутствии данных о задержании шведского дипломата на несогласованных акциях в РФ.

"Шведской стороне хорошо известно, что ее дипломат 23 января участвовал в незаконной акции на Невском проспекте", - сообщил источник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров во вторник со шведской коллегой Анн Линде заявил ей об участии сотрудника диппредставительства Швеции в несогласованной акции протеста в России.

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