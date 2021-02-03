Спикер Рады признал, что санкции против телеканалов введены без заседания Совбеза Украины

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков признал, что Совет национальной безопасности и обороны не проводил отдельного заседания по вопросу закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и "Зик", а санкции против них введены после "письменного опроса".

"Этот вопрос был в формате письменного опроса. Дополнительной информации для принятия решения я не услышал. Если такая информация есть, она не должна быть в закрытом режиме", - сказал он на брифинге в парламенте, который транслировал телеканал "Рада".

При этом Разумков дал понять, что не поддерживает санкции против телеканалов. "Я считаю, что мы живем в стране, где идет война, в том числе гибридная и информационная, но если мы говорим о санкциях, то их мы вводим в отношении тех, кого мы не можем наказать здесь, это иностранные государства и хозяйственные субъекты", - отметил спикер. Разумков подчеркнул, что против субъектов, которые находятся на Украине, необходимо использовать судебные процедуры.

Ранее Разумков сообщил, что он воздержался от введения санкций против трех телеканалов. "Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И санкции по отношению к каналам - это плохо. Несмотря на то, чьи они", - заявил он в опубликованном в среду комментарии для украинского издания "Бабель".

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и "Зик", а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.