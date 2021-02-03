Медведчук считает, что Зеленский встал на стезю диктатуры и узурпации власти

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Решение президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK показывает, что он встал на стезю диктатуры и узурпации власти. Такое мнение выразил в среду глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в эфире телеканала "Россия-24".

"Господин Зеленский, видимо, не читал ни законов, ни конституции, даже не видимо, а точно. После всех историй с Конституционным судом, сегодня и с закрытием каналов, человек встал на стезю диктатуры и узурпации власти", - сказал он.

По мнению Медведчука, Зеленский стал понимать, что рейтинг его партии "Слуга народа" уничтожается, пока есть показывающие правду о происходящем в стране телеканалы. "Поэтому он пошел на эти крайне преступные действия, которые нарушают конституцию и действующее законодательство, действует вопреки здравой логике. Я уже не говорю о свободе слова", - добавил он.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу санкций сроком на пять лет. Во вторник все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.