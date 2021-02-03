Глава Германо-российского форума призвал к политике в отношении РФ в духе Вилли Брандта

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель неправительственной организации "Германо-российский форум" (ГРФ) Маттиас Платцек выступил против ужесточения санкций в отношении России в свете решения суда о замене условного срока Алексею Навальному на реальный.

"Я думаю, что это было бы ошибкой. Я считаю ужесточение санкций, как и санкции вообще, нецелесообразными", - заявил он в среду в эфире радиостанции Deutschlandfunk. "Санкции последних шести лет ничего не улучшили, но почти все ухудшили", - констатировал Платцек. По его мнению, следует "поддерживать контакты для диалога на равных".

"Остается правильной формула, которую породил Вилли Брандт (занимал пост канцлера ФРГ с 1969 по 1974 год - прим. ТАСС), - изменения через сближение", - отметил глава ГРФ. "От нее я не откажусь", - подчеркнул он. Платцек призвал "не раскручивать еще больше спираль санкций".

Ранее в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что ЕС обсудит, как отреагировать на решение суда по Навальному, и что новые рестриктивные меры против РФ не исключены.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.