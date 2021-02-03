В Загребе прошла массовая акция протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса

ЗАГРЕБ, 3 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч человек в среду провели акцию протеста в столице Хорватии с требованием отмены ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, прежде всего в сфере ресторанного бизнеса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Акция протеста, несмотря на запрет массовых собраний, состоялась по инициативе национальной ассоциации "Голос предпринимателей" на центральной площади Загреба. Для участия в ней люди съехались из многих городов Хорватии.

Активисты, представляющие интересы предпринимателей, в частности, требовали от властей страны немедленно разрешить возобновление деятельности кафе, ресторанов, а также других объектов общественного питания в связи с огромными убытками.

По словам директора национальной ассоциации "Голос предпринимателей" Дражена Орешчанина, действующие ограничительные меры носят дискриминационный характер по отношению к сферам общественного питания и фитнес-индустрии.

За проведением митинга наблюдали порядка сотни сотрудников правоохранительных органов, каких-либо нарушений общественного порядка не отмечено.

Эпидемиологическая ситуация в стране

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано 233 637 заболевших, 225 623 человека выздоровели, 5 088 инфицированных умерли, тестирование прошли 1 206 372 жителя.

В связи с ростом числа заразившихся власти обязали жителей носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях, ограничили проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных и религиозных, закрыли ночные и игровые клубы, а также казино. С 28 ноября в стране закрылись кафе и рестораны, развлекательные центры, спортзалы, введены обязательная дезинфекция общественных мест и запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, запрещено проведение свадебных торжеств.