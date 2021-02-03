Блинкен заявил, что продление ДСНВ укрепляет безопасность США и их союзников

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) укрепляет безопасность США, их союзников и всего мира. Об этом говорится в распространенном в среду Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях

"Продление ДСНВ укрепляет безопасность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров, а также всего мира. Неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу всех нас", - подчеркнул дипломат.

США намерены в предстоящие пять лет вести с РФ переговоры о контроле за всеми типами ядерного оружия, сообщил он.

США намерены и сотрудничать с РФ, как в случае с продлением СНВ-3, и привлекать ее к ответственности за "враждебные действия", заявил Блинкен.