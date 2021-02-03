В Израиле заявили, что зенитные ракеты были выпущены по БПЛА над Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 февраля. /ТАСС/. Несколько зенитных ракет были выпущены в среду по израильскому беспилотному летательному аппарату над Ливаном, он не был задет и продолжил миссию, сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад во время рутинной активности летательного аппарата Армии обороны Израиля над Ливаном по БПЛА были выпущены зенитные ракеты. Летательный аппарат не был задет и продолжил миссию", - говорится в сообщении. По данным израильской радиостанции Kan, инцидент произошел "в десятках километров к северу от границы".

В понедельник израильские военные проинформировали, что армейский беспилотник "упал в ходе оперативной деятельности" в районе границы на территории Ливана. В пресс-службе армии добавили, что "риска утечки информации нет".

Телеканал Al Mayadeen сообщил в тот же день со ссылкой на военно-информационную службу ливанской шиитской партии "Хезболлах", что израильский беспилотник был сбит над южными районами Ливана и упал в районе Блейда, после чего оказался в руках бойцов "Хезболлах".