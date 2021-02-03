Минкультуры Украины будет добиваться блокировки в YouTube аккаунтов трех телеканалов

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины направит запрос в YouTube с просьбой заблокировать аккаунты украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK. Их вещание в стране заблокировано по решению Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил в среду глава министерства Александр Ткаченко.

"Министерство культуры и информационной политики направит компании Youtube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZiK и "112 Украина" с просьбой закрыть их странички на YouTube", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Ткаченко, эти каналы "в эфирном, спутниковом или в интернет-трансляциях представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины".

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZiK, а также к их владельцу, санкций сроком на пять лет. Все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.