США поддержали решение Зеленского по введению санкций против украинских телеканалов

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. США заявили о поддержке решения президента Украины Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против трех оппозиционных телеканалов, назвав его противодействием РФ.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной (издание указа президента о санкциях - прим. ТАСС), по защите суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", - говорится в среду в сообщении американского посольства на Украине.

Во вторник президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и "Зик", а также их владельцу, депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Телеканалы вынужденно ушли из эфира и ведут трансляцию через YouTube. Вместе с тем Министерство культуры и информационной политики Украины уже заявило о намерении направить запрос с требованием заблокировать их и на этом видеосервисе. По мнению главы министерства Александра Ткаченко, они независимо от формы вещания представляют угрозу безопасности Украины.

Зеленский, поясняя решение о санкциях, заверил, что поддерживает свободу слова, однако выступает против пропаганды. В свою очередь, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" объявила, что в связи с такой ситуацией инициирует процедуру импичмента.