Сербия наладит производство вакцины "Спутник V" при поддержке России

БЕЛГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Сербия намерена при поддержке России начать самостоятельное производство вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в среду администрация сербского лидера по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поддержку в борьбе с коронавирусом, особенно за поставки вакцины "Спутник V", которая помогла лидерству [Сербии] в вакцинации населения. Президент Вучич попросил президента Путина помочь как можно скорее получить дополнительное количество российской вакцины, чтобы как можно больше граждан Сербии в самом скором времени приняли надежную защиту от коронавируса. Президент [Вучич] заявил, что Сербия, при помощи специалистов из России, построит [нужные] объекты и будет самостоятельно производить вакцины", - говорится в сообщении.

Стратегические отношения

Республика Сербия намерена развивать стратегические отношения с Российской Федерацией, заявил Александар Вучич. "Президент Вучич подтвердил, что Сербия намерена и далее развивать стратегические отношения с Россией, и констатировал, что возможности для экономического сотрудничества намного больше используемых. Он заявил, что особое внимание следует направить на увеличение товарооборота, завершение текущих и запуск новых энергетических и инфраструктурных проектов, дальнейшее укрепление сотрудничества в области технологического развития и инноваций, а также военно-техническое сотрудничество. Президент Вучич и президент Путин констатировали, что Сербия и Россия в истекший период, отмеченный трудностями, который принес коронавирус, подтвердили высокий уровень взаимопонимания и дружбы", - говорится в заявлении администрации сербского лидера.

Президент Сербии поблагодарил президента РФ за "непоколебимую личную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также за активную поддержку российского государства по вопросу Косова и Метохии". "Россия понимает наши усилия обеспечить мир и стабильность в регионе, готовность Сербии к диалогу и компромиссу как единственному способу решения существующих вопросов", - заявил Вучич.

Косово и Метохия

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.

Ранее Белград и Приштина активно обсуждали компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. Администрация Дональда Трампа поддерживала эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.

4 сентября 2020 года в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали соглашение о нормализации экономических отношений. По данным СМИ, соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру.

Производство вакцины

21 января стартовали официальные переговоры о производстве вакцины "Спутник V" на территории Сербии. Директор компании "Генериум" Даниил Тальянский подтвердил готовность российской стороны осуществить трансфер технологий и помочь в обучении сербских специалистов по производству российской вакцины против коронавируса в Сербии.

Ожидается, что делегация российских специалистов прибудет в Белградский институт вирусологии "Торлак" 11 февраля, где ей предстоит оценить, какими кадровыми и техническими возможностями располагает это учреждение. Ранее премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград заинтересован в возможности совместного производства вакцины от коронавируса.

31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом. Российский препарат пользуется огромной популярностью у населения, более 40% из записавшихся на вакцинацию хотели бы получить именно российскую вакцину.