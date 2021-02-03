МИД Австрии пригласит для беседы представителя посольства РФ из-за ситуации с Навальным

ВЕНА, 3 февраля. /ТАСС/. МИД Австрии собирается пригласить для беседы представителя российского посольства из-за развития ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в среду глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"У нас есть ряд возможностей. Мы сейчас непосредственно, как мы и делали в прошлые дни, пригласим посольство, российское. И четко изложим нашу позицию", - сказал министр в эфире радиостанции О-1, говоря о способах давления на Россию.

По словам министра, у Евросоюза есть также возможность ввести санкции в отношении отдельных лиц и объектов, например органов юстиции и прокуратуры. "Речь идет не о секторальных санкциях, не об экономических санкциях, а о санкциях, которые мы приняли в прошлом году из-за Алексея Навального, против отдельных лиц, объектов - прокуратуры, органов юстиции <...>", - добавил Шалленберг.

В то же время глава МИД Австрии выступил за поддержание диалога с Россией. "Надо поддерживать каналы диалога, оставаться в диалоге и разъяснить им, где мы стоим, чего мы от них ожидаем, если они хотят, чтобы эти отношения снова двигались в положительном направлении", - сказал министр.

"Я думаю, что мы придерживаемся четкой линии, что касается наших ценностей. Мы их представляем, но одновременно с Россией нужен диалог, - отметил Шалленберг. - Мы на протяжении многих лет сотрудничаем с Россией доверительно по вопросу энергоснабжения".

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу Навальный останется в СИЗО.