Израильский беспилотник упал в пограничном районе на юге Ливана

БЕЙРУТ, 3 февраля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС разбился в среду в пограничном районе между населенными пунктами Зрейрия и Ансар на юге Ливана. Как сообщил местный телеканал NBN, во время падения беспилотника раздался взрыв.

Пока не ясно, был ли израильский беспилотник поражен огнем с земли или рухнул из-за неисправности.

1 февраля небольшой израильский дрон был сбит бойцами сил сопротивления шиитской партии "Хезболлах" после того, как нарушил воздушное пространство Ливана. Аппарат упал в районе Блида и попал в руки бойцов "Хезболлах". Израильский военный представитель подтвердил, что БПЛА был сбит, отметив при этом, что риска утечки секретной информации нет.

В ночь на среду беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля был замечен в небе Бейрута и барражировал над южной окраиной города в течение нескольких часов, вызвав панику среди жителей. В воздушное пространство над столицей вторглись также со стороны моря израильские истребители, которые совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над районами Бшамун, Шуэйфат, Арамун и Хальде к югу от Бейрута.

Ливанские военные проинформировали командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) о нарушениях израильской стороной резолюции 1701 Совбеза ООН, установившей режим прекращения огня на совместной границе.

Израильские военные объясняют разведывательные полеты над Ливаном необходимостью следить за передвижениями бойцов шиитской "Хезболлах", которые воюют в соседней Сирии на стороне правительственной армии.