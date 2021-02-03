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В Пентагоне обеспокоены укрепляющимся сотрудничеством между Россией и Китаем

В ведомстве отметили, что бдительно наблюдают за ним

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно следят и обеспокоены растущим сотрудничеством между Россией и Китаем. Об этом заявил в среду в телефонном брифинге глава Европейского командования ВС США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

"Другая озабоченность заключается в широко распространившемся, растущем сотрудничестве между Россией и Китаем, - сказал он. - <...> Мы очень бдительны касательно этого растущего сотрудничества".

 

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