В Пентагоне обеспокоены укрепляющимся сотрудничеством между Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно следят и обеспокоены растущим сотрудничеством между Россией и Китаем. Об этом заявил в среду в телефонном брифинге глава Европейского командования ВС США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

"Другая озабоченность заключается в широко распространившемся, растущем сотрудничестве между Россией и Китаем, - сказал он. - <...> Мы очень бдительны касательно этого растущего сотрудничества".