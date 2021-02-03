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США приостановили решение о выводе значительной части войск из Германии

Министр обороны Ллойд Остин "находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра" этого решения предыдущей администрации, сообщил глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс
© AP Photo/Mario Tama

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Новая администрация США приостановила принятое в прошлом году решение о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

По его словам, "предварительно запланированный" вывод американских войск из ФРГ, "который осуществлялся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен". Как подчеркнул Уолтерс, американский министр обороны Ллойд Остин "находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра" этого решения предыдущей администрации.
 

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СШАГерманияОстин, Ллойд
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