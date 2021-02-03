Боррель: Совет ЕС обсудит ситуацию с Навальным и возможные дальнейшие действия

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят на ближайшем заседании в феврале ситуацию с Алексеем Навальным, а также возможные дальнейшие шаги со стороны сообщества. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном в среду в Брюсселе.

"Евросоюз вернется к этому вопросу на предстоящем Совете по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия", - отмечается в нем.