В ЕС оценивают последствия санкций Киева против телеканалов

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз в настоящее время оценивает последствия решения президента Украины Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций в отношении трех оппозиционных телеканалов и напоминает о первостепенной роли свободы СМИ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы знаем, что 2 февраля 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против Тараса Козака, владельца трех телеканалов ("112 Украина", NewsOne и ZIK - прим. ТАСС). Мы оцениваем последствия этого решения, - сказал он. - Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Евросоюз придает первостепенное значение независимости и свободе СМИ".