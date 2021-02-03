На Украине заявили, что решение закрыть телеканалы основано на "тайных документах" из РФ

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Часть документов, на основании которых было принято решение о введении санкций в отношении трех украинских телеканалов, поступили из России и являются тайными. Об этом заявил в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Часть документов тайные. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к Украине", - отметил Данилов на брифинге, трансляцию которого вел телеканала "Украина-24". Страной-агрессором на Украине называют Россию.

Санкции он пояснил тем, что "есть понимание информационного терроризма". По его утверждению, они введены "в рамках закона и конституции".

Данилов не исключил, что в случае возникновения оснований подобные ограничения могут быть приняты и в отношении других СМИ. "Таких каналов очень много. Как только у нас будут соответствующие документы <...>, мы сразу будем осуществлять соответствующее реагирование", - заявил глава ведомства.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу санкций сроком на пять лет. В итоге все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. Министерство культуры и информационной политики Украины уже заявило о намерении направить запрос с требованием заблокировать вещание этих каналов и на этом видеосервисе.

Президент Украины Владимир Зеленский, поясняя решение о санкциях, заверил, что поддерживает свободу слова, однако выступает против пропаганды. В свою очередь партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" объявила, что санкции незаконны и в связи с такой ситуацией инициирует процедуру импичмента главы государства.