Призрак Гражданской войны. Америка хочет забыть Конфедерацию, но не может этого сделать

160 лет назад семь южных штатов Америки приступили к созданию государства, независимого от Вашингтона. Последствия этого шага дают о себе знать до сих пор

4 февраля 1861 года — рубежная дата американской истории. Семь штатов США — Южная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Техас и Луизиана — взяли курс на совместное отделение от этого государства под впечатлением от обескуражившего их итога выборов. Победу на них одержал противник рабовладения Авраам Линкольн. Проведение в жизнь задуманных им реформ означало кардинальное переустройство экономики Юга. С сомнением к этим проектам отнеслась партия демократов. В прошлом ее сторонники допускали подневольный труд и мирились со всем комплексом расистских идей и предрассудков. Им оппонировали республиканцы. Начиналась Гражданская война. Ход боевых действий уже полтора века изучают американские историки. Побочным следствием их работы стало укрепление объединявшего нацию мифа. Американцы договорились считать, что доблесть на поле боя проявили сторонники и Севера, и Юга. А боевому знамени Конфедерации (иначе — Конфедеративных Штатов Америки — государства рабовладельцев) не позволили исчезнуть с политической карты. Его забрали на свои флаги южные штаты Миссисипи и Джорджия. Там же, на юге, с 1889 по 1929 год возводились памятники конфедератам — за счет частных пожертвований, но с полного одобрения местных властей. В историю США эта инициатива вошла как Движение по установке монументов (The Monument movement). Спустя десятилетия после завершения войны, в период, названный Реконструкцией Юга, участники боевых действий и члены их семей стали собираться, чтобы почтить павших. Дабы увековечить их память, чаще возводились не статуи, а гораздо более скромные мемориалы вдалеке от городских центров. Несмотря на пронесшийся над США ураган протестов против расовой несправедливости, подавляющее большинство этих памятников все еще на месте. Будущее их под угрозой. Это значит: кампания по стиранию исторически двусмысленного, но эмоционально дорогого южанам прошлого только начинается. Медленный спуск флага

На эту тему Вниз с пьедестала: Америка избавляется от Колумба

В ее центре — звездно-полосатое боевое знамя Конфедерации, сумевшее сохраниться в перипетиях послевоенного времени и заместившее собой в массовом сознании официальный флаг сепаратистов. В XX веке история "конфедератки" приняла новый оборот. На фронтах Второй мировой ее брали с собой боевые соединения, составленные из южан. При занятии японского острова Окинава знамя мятежных штатов водрузили на замок Шури. Это было сделано самовольно, но флаг оставался висеть достаточно долго, чтобы впечататься в память современников. Победителей не судят: для южан знамя оставалось знаком их боевой доблести, и власти США соглашались принимать это в расчет. Компромисс охотно поддерживали военные. Именно в ведомстве министра обороны содружество Севера и Юга продержалось максимально долго. Вплоть до 2020 года на кораблях флота США время от времени поднимали конфедеративный флаг, а некоторые из военных баз до сих пор названы в честь генералов Юга. Однако время работает против них: в ближайшее время всем объектам Пентагона, чье название несет память о проигравшей стороне Гражданской войны, предстоит переименование. Реформа ожидается спешной: после многолетних колебаний в американском политическом классе резко укрепилось согласие, что знамя Конфедерации выражает собой антиценности расовой дискриминации и белого шовинизма. Это значит — борьба с ним превратилась в приоритет для сильных мира сего. Любопытно, что общественное мнение не разделяет этой убежденности. Опросы, проводившиеся с середины 2010-х, фиксируют раскол американцев по вопросу о флаге. В середине десятилетия большинство высказывалось за продолжение его использования. После протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда в 2020-м, настроения переменились. Но и сегодня, выступают ли американцы за или против полного устранения символики Конфедерации, с достоверностью определить очень сложно: согласно опросу Quinnipiac University, 52% американцев поддерживают снос памятников проигравшим в Гражданской, но социологи Morning Сonsult фиксируют отличающийся по направленности результат: в июле 2020-го 43% опрошенных назвали знамя символом гордости южан за себя, а расистской символикой только 39%.

На эту тему Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США

Аргументы сторонников флага Конфедерации перечисляет экс-президент Дональд Трамп. В 2015 году он выступал за снятие знамени с общественных зданий, но поправел, ориентируясь на своего избирателя: "Когда американцы с гордостью хранят у себя флаги Конфедерации, они не имеют в виду ничего связанного с расизмом. Они любят свой флаг, он представляет Юг, они любят Юг. Я бы сказал, что речь о свободе слова. […] Мы выиграли две мировые войны. Мы выиграли их с фортом Брагг [предложенным к переименованию], со всеми теми фортами, от чьих названий сейчас хотят отказаться. Нет, я категорически против этого. И хоть я не верю в опросы, тот опрос, по которому 64% против, впечатлил меня. Мы выиграли мировые войны с этими базами, и я не собираюсь менять их названия". Иначе рассуждают однопартийцы Трампа. В 2020-м республиканский глава Пентагона Марк Эспер объявил о запрете на использование флага Конфедерации на всех зданиях министерства. И сообщил о готовности обсудить переименование фортов. За то же в 2020-м выступил и традиционно консервативный генералитет. И тогда же контролируемое республиканцами законодательное собрание Миссисипи распорядилось убрать элементы конфедеративного знамени с флага штата. Их заменили изображением цветка магнолии, выбранным за близость к индейской культуре. Новую символику опробовали в январе 2021 года, когда стяг, приемлемый для аборигенов, сменил гордое знамя белых землевладельцев над местным сенатом в городе Джексон. Могильный памятник Конфедерации Устранение символики белых традиционалистов Юга Америки без обращения к референдуму (на котором эта идея вполне могла быть отвергнута) — опасная тактика, чреватая разжиганием внутреннего конфликта. Возможно, далеко не совпадение, что кампания по сносу памятников началась в США сразу после прихода к власти спорного и нелюбимого политическим истеблишментом президента Дональда Трампа. При его предшественнике Бараке Обаме своего места лишились только 11 памятников. В первый год Трампа, 2017-й, их число возросло до 36. На улицах города Шарлотсвилля снос монумента генералу-конфедерату Роберту Ли сопровождался безобразными сценами насилия: задетые за живое ультраконсерваторы и их непримиримые противники-антифашисты заполонили улицы. Произошел террористический акт: один из крайне правых сбил на автомобиле антифашистку.

На эту тему Медведев назвал годы президентства Трампа периодом разочарования