Премьер Чехии поедет в Венгрию изучить опыт применения вакцины "Спутник V"

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в пятницу направится с кратким визитом в Будапешт, цель которого - изучить венгерский опыт с применением российской вакцины "Спутник V". Об этом политик сообщил в среду журналистам.

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"В пятницу я лечу в Будапешт к [премьер-министру Венгрии] Виктору Орбану, чтобы обменяться информацией [о российской вакцине] с венгерской стороной, - отметил он. - Из последних сообщений [о "Спутнике V"] следует, что эта вакцина очень качественная".

Приоритетом Чехии, по словам Бабиша, является то, чтобы Европейское агентство по лекарственным препаратам как можно быстрее одобрило "Спутник V" к применению в Евросоюзе.

"На вакцины необходимо смотреть с той точки зрения, насколько они безопасны для здоровья. Совершенно безразлично, откуда они происходят", - сказал Бабиш.

Чешский премьер допускал ранее лишь ту возможность, что республика будет получать вакцины от коронавируса только западного производства. На приобретении страной "Спутника V" настаивает Коммунистическая партия Чехии и Моравии, на поддержку которой в парламенте опирается действующее правительство. Рассмотреть вариант покупки Чехией российской вакцины рекомендовал властям советник Бабиша, ведущий пражский эпидемиолог Роман Прымула.

В настоящее время в Чехию поступают вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препарат американской компании Moderna. Из-за проблем при производстве препарата Pfizer и BioNTech объемы его поставок в республику сократились.