ООН надеется, что продление СНВ-3 позволит оживить дискуссию по разоружению

ООН, 3 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) надеется, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) положит начало оживлению дискуссии по ядерному разоружению. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях

"Мы активно приветствуем продление договора на пять лет в качестве инструмента, который ставит ограничения для двух крупнейших в мире ядерных арсеналов, - сказал он. - Я думаю, что это первый шаг к активизации дискуссии по контролю над ядерными потенциалами".

"Призываем и Россию, и США использовать эти пять лет, чтобы обсудить дальнейшее сокращение ядерных арсеналов, как и новые соглашения, направленные на урегулирование существующей в наше время ядерной угрозы", - добавил он.

По словам Дюжаррика, "чем больше ядерных держав будет вовлечено в дискуссию по разоружению, тем лучше будет для всех".

Ранее в среду в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В МИД РФ подчеркнули, что продление ДСНВ обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.