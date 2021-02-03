Байден намерен сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но и напрямую затрагивать противоречия. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я думаю, что по отношению к России, если взять телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным, очевидно, <...> президент не отошел от позиций, - сказала она. - Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, по идущему в русле интересов национальной безопасности США новому договору СНВ. Президент обеспокоен различными вопросами: вмешательством в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане. Этот обзор продолжается".

"Он [Байден] готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия", - отметила Псаки.

Речь президента США Джо Байдена в четверг не будет содержать детали всех направлений новой внешней политики страны, сообщила Псаки. "Завтрашний визит президента [в Госдепартамент], который мы перенесли из-за снегопада, в основном ориентирован на его желание поблагодарить сотрудников дипслужбы. <...> Он, безусловно, расскажет в широком смысле о внешней политике [своей администрации] <...>. Это не будет изложением его видения каждой проблемы во внешнеполитической сфере. У него будет достаточно времени, чтобы сделать это", - отметила она.

Псаки в очередной раз заявила, что Соединенные Штаты, по мнению Байдена, должны тесно сотрудничать с союзниками по ситуации вокруг Китая. Она напомнила, что, как заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен, эти отношения для Вашингтона, возможно, являются самыми важными в мире.

Упомянутая речь главы американской администрации изначально планировалась на 1 февраля. Предполагалось, что Байден произнесет ее в Госдепартаменте. Часть восточного побережья США в начале недели накрыла снежная буря. Однако в Вашингтоне, по сути, прошел лишь небольшой снегопад. Тем не менее, даже он во многом парализовал жизнь города.