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Байден намерен сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия

Речь президента США 4 февраля не будет содержать детали всех направлений новой внешней политики, указали в Белом доме
Президент США Джо Байден Stefani Reynolds/The New York Times/REUTERS
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Президент США Джо Байден
© Stefani Reynolds/The New York Times/REUTERS

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но и напрямую затрагивать противоречия. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Я думаю, что по отношению к России, если взять телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным, очевидно, <...> президент не отошел от позиций, - сказала она. - Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, по идущему в русле интересов национальной безопасности США новому договору СНВ. Президент обеспокоен различными вопросами: вмешательством в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане. Этот обзор продолжается".

"Он [Байден] готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия", - отметила Псаки.

Речь президента США Джо Байдена в четверг не будет содержать детали всех направлений новой внешней политики страны, сообщила Псаки. "Завтрашний визит президента [в Госдепартамент], который мы перенесли из-за снегопада, в основном ориентирован на его желание поблагодарить сотрудников дипслужбы. <...> Он, безусловно, расскажет в широком смысле о внешней политике [своей администрации] <...>. Это не будет изложением его видения каждой проблемы во внешнеполитической сфере. У него будет достаточно времени, чтобы сделать это", - отметила она.

Псаки в очередной раз заявила, что Соединенные Штаты, по мнению Байдена, должны тесно сотрудничать с союзниками по ситуации вокруг Китая. Она напомнила, что, как заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен, эти отношения для Вашингтона, возможно, являются самыми важными в мире.

Упомянутая речь главы американской администрации изначально планировалась на 1 февраля. Предполагалось, что Байден произнесет ее в Госдепартаменте. Часть восточного побережья США в начале недели накрыла снежная буря. Однако в Вашингтоне, по сути, прошел лишь небольшой снегопад. Тем не менее, даже он во многом парализовал жизнь города.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанСШАРоссияКитайБайден, Джозеф (Джо)Псаки, ДженБлинкен, Энтони
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